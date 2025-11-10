رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: سازمان با نظارت دقیق بر تولید و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌سمت کشاورزی دانش‌بنیان و پایدار حرکت می‌کند تا کیفیت محصولات و منافع اقتصادی کشاورزان افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید کریمی گفت: مراکز خدمات جهاد کشاورزی از مرحله تولید بذر تا کاشت، داشت و برداشت، وظیفه نظارت بر کیفیت محصولات را بر عهده دارند و این کار توسط کارشناسان متخصص به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

وی افزود: در مورد برخی محصولات مانند سبزیجات که احتمال آلودگی وجود دارد، کارشناسان ما به‌طور دائم بازدید می‌کنند و در صورت مشاهده استفاده از آب‌های آلوده، صنعتی یا فاضلاب، موضوع را به مراجع ذی‌ربط اعلام و اقدام قانونی صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بیان کرد: در چنین مواردی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط، اقدامات لازم از جمله توقیف وسائل کشاورزی و امحای محصول آلوده انجام می‌شود تا سلامت غذایی مردم تضمین شود.

کریمی تصریح کرد: در محصولاتی مانند گندم، ذرت و نخود نیز از مرحله تولید بذر گواهی‌شده تا انتقال به مزرعه، تمامی مراحل زیر نظر کارشناسان جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی صورت می‌گیرد و کنترل‌های دقیقی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: بیشتر کشاورزان استان اصول فنی و استاندارد‌های تولید را رعایت می‌کنند و نسبت به سلامت محصولات خود حساس هستند، زیرا این موضوع مستقیماً با اعتماد مصرف‌کنندگان ارتباط دارد.

کریمی گفت: این شرکت‌ها در ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی نقش مؤثری دارند و می‌توانند با ارائه فناوری‌های نوین، در زمینه کنترل آفات، بسته‌بندی، فرآوری و افزایش بهره‌وری کمک شایانی کنند.

وی افزود: همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند باعث کاهش ضایعات، ارتقای سلامت محصولات و تسهیل ورود آنها به بازار‌های صادراتی شود و از این رو، جهاد کشاورزی از توسعه این همکاری‌ها حمایت جدی می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: رویکرد ما حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان و پایدار است تا هم کیفیت محصولات افزایش یابد و هم منافع اقتصادی بیشتری نصیب تولیدکنندگان و کشاورزان استان کرمانشاه شود.