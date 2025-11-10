به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات شورا‌های دانش‌آموزی، شور و هیجان خاصی در مدارس حاکم شده است.

دانش‌آموزان با نصب پوسترها، شعار‌های انتخاباتی و سخنرانی‌های کوتاه در زنگ‌های تفریح، تلاش می‌کنند اعتماد همکلاسی‌هایشان را برای رأی گرفتن جلب کنند.

تبلیغات امسال رنگ و بوی خلاقانه‌تری دارد؛ از طراحی بروشور‌های دست‌ساز گرفته تا وعده‌هایی برای زیباتر شدن حیاط مدرسه، افزایش زنگ ورزش و برگزاری برنامه‌های فرهنگی شاد.

به گفته‌ی مدیران مدرسه، برگزاری این انتخابات فرصتی برای تمرین مشارکت اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و تصمیم‌گیری جمعی در میان دانش‌آموزان است.

انتخابات شورا‌های دانش‌آموزی، گامی کوچک، اما مؤثر در مسیر پرورش نسلی آگاه، پویا و مسئولیت‌پذیر است؛ نسلی که آینده‌ی کشور را خواهد ساخت.