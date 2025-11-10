به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره آموزش و پرورش خوانسار گفت: این دانش آموزان در قالب دو دستگاه اتوبوس از امام زاده احمد (ع) این شهرستان راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

مرتضی گرجی افزود: دانش آموزان مدارس علوم و عارف صدرا، شهدای یاسینی شهر ویست، ۱۷ شهریور و عفاف به همراه ۱۲ نفر فرهنگی و خادم در این اردو حضور دارند.

وی گفت: در مدت ۳ روز این دانش آموزان از مناطق عملیاتی شلمچه، طلایه، هویزه و اروند بازدید می‌کنند.