معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: فردی که با ادعای دروغین داشتن مدرک پزشکی، اعمال زیبایی از جمله لیپوساکشن را در منازل انجام می‌داد، در شیراز شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امین نیاکان گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و رصد میدانی بازرسان حوزه نظارت بر درمان، این فرد با هماهنگی مقام قضائی و در حضور عوامل نیروی انتظامی در یکی از نقاط شهر شیراز شناسایی و بازداشت شد.

وی ادامه داد:، این هیچ گونه صلاحیت حرفه‌ای یا مجوز رسمی ندارد و در ماه‌های گذشته به صورت سیار و به همراه مقادیر قابل توجهی دارو، مواد بی‌حسی و تجهیزات تزریقی به منازل بیماران مراجعه کرده و تحت عنوان انجام عمل‌های زیبایی، مبالغ قابل توجهی را دریافت می‌کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در بازرسی از تجهیزات همراه این پزشک قلابی، انواع دارو‌های بدون مجوز و دارو‌های تزریقی مورد استفاده در اعمال زیبایی کشف و ضبط شد.