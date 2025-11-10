فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور از کشف تعداد ۱۰۰ دستگاه لوازم خانگی فاقد مجوز به ارزش ۶ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ "مرادی" گفت: در پی کسب اطلاعات مردم پایه مبنی بر تردد دو دستگاه خودرو سواری حامل لوازم خانگی فاقد مجوز در یکی از محور‌های مواصلاتی شهرستان کنگاور، موضوع در دستور ماموران انتظامی پاسگاه قره گوزلو قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا با سرعت عمل و اشراف اطلاعاتی ماموران خودرو‌های مورد اشاره در حومه شهرستان شناسایی و در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه متوقف شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به کشف تعداد ۱۰۰ دستگاه لوازم خانگی فاقد مجوز از خودرو‌های مذکور، خاطرنشان کرد: ارزش این کشفیات ۶ میلیارد ریال برآورد شده است.