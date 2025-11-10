به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: کلاس‌های حضوری دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و اتخاذ تمهیدات لازم در شرایط آلودگی هوا ادامه دارد.

ناصر علی‌فر افزود: پیشنهاد برگزاری حضوری کلاس‌های دوره متوسطه دوم به‌دلیل حساسیت این مقطع تحصیلی در شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان مطرح و به تصویب رسید.

او با اشاره به اینکه حدود ۸۰ هزار دانش‌آموز در مقطع متوسطه دوم در خوزستان تحصیل می‌کنند گفت: دانش‌آموزان این مقطع باید در کنکور سراسری با همتایان خود در استان‌های دیگر که آموزش حضوری دارند رقابت کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد: آموزش غیرحضوری به کیفیت آموزش حضوری نیست؛ بنابراین برای ارتقای سطح یادگیری و افزایش توان رقابت دانش‌آموزان، استمرار آموزش حضوری در این مقطع ضروری است.

علی‌فر افزود: دوره ابتدایی و متوسطه اول شهر‌های آلوده خوزستان تا پایان هفته آینده به دلیل آلودگی هوا، آموزش‌های خود را در بستر شاد دنبال می‌کنند.