پخش زنده
امروز: -
کلاسهای درس متوسطه دوم خوزستان با رعایت نکات بهداشتی به صورت حضوری برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: کلاسهای حضوری دانشآموزان مقطع متوسطه دوم با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و اتخاذ تمهیدات لازم در شرایط آلودگی هوا ادامه دارد.
ناصر علیفر افزود: پیشنهاد برگزاری حضوری کلاسهای دوره متوسطه دوم بهدلیل حساسیت این مقطع تحصیلی در شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان مطرح و به تصویب رسید.
او با اشاره به اینکه حدود ۸۰ هزار دانشآموز در مقطع متوسطه دوم در خوزستان تحصیل میکنند گفت: دانشآموزان این مقطع باید در کنکور سراسری با همتایان خود در استانهای دیگر که آموزش حضوری دارند رقابت کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد: آموزش غیرحضوری به کیفیت آموزش حضوری نیست؛ بنابراین برای ارتقای سطح یادگیری و افزایش توان رقابت دانشآموزان، استمرار آموزش حضوری در این مقطع ضروری است.
علیفر افزود: دوره ابتدایی و متوسطه اول شهرهای آلوده خوزستان تا پایان هفته آینده به دلیل آلودگی هوا، آموزشهای خود را در بستر شاد دنبال میکنند.