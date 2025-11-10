به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کالا خبر، تالار صادراتی کیش با عرضه بیش از ۴۶۲ هزار تن انواع محصول پیشتاز عرضه‌های امروز است.

امروز در تالار صادراتی کیش ۴۶۲ هزار و ۶۵۶ تن محصول شامل ۲۵۷ هزار و ۱۸۰ تن سیمان، ۱۴۳ هزار و ۵۰۰ تن کلینکر، ۳۲ هزار و ۴۵۶ تن قیر، ۲۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۶ هزار تن گوگرد، ۳ هزار تن فولاد و ۵۲۰ تن روغن عرضه می‌شود.

در تالار صنعتی ۱۸۷ هزار و ۲۳۵ تن محصول روی میز فروش می‌رود. این محصولات شامل ۱۸۴ هزار و ۷۵۰ تن فولاد و ۲ هزار و ۴۸۵ تن مس است.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی میزبان عرضه ۳۶ هزار و ۷۵۹ تن محصول شامل ۲۲ هزار و ۷۶۸ تن مواد پلیمری، ۷ هزار و ۶۰ تن قیر، ۴ هزار و ۳۰ تن فرآورده‌های نفتی و ۲ هزار و ۹۰۱ تن روغن است.

۱۲ هزار و ۴۹۰ تن فولاد، مواد پلیمری، فرآورده‌های نفتی، روغن و ضایعات نیز در تالار فرعی روی میز فروش می‌رود.

در تالار حراج باز ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن عرضه می‌شود.