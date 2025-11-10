مامور پليس شهرستان رامشير در جريان درگيري با سارقان مسلح، به درجه رفيع شهادت نائل آمد.

شهادت ستوان یکم ولی زاده، مدافع نظم و امنیت در رامشیر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده انتظامی رامشیر گفت: بامداد امروز ۱۹ آبان‌ماه، ماموران انتظامی حین گشت‌زنی، ۲ سارق مسلح را در حال سرقت سیم برق شناسایی کردند.

سرهنگ فرهاد شاکرمی افزود: سارقان به محض مشاهده ماموران پلیس، اقدام به تیراندازی کردند که با تیراندازی متقابل، یکی از آنها دستگیر شد.

وی تصریح کرد: در این عملیات، ستوان یکم حجت‌اله ولی‌زاده بر اثر مجروح شدن به درجه رفیع شهادت نائل آمد و یک سرباز نیز مجروح شد.

فرماندهی انتظامی استان خوزستان، شهادت این پلیس جان‌برکف را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، کارکنان خدوم مجموعه انتظامی، خانواده معظم وی و مردم شهیدپرور و انقلابی استان خوزستان تبریک و تسلیت عرض می‌کند.