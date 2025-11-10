تولید بیش از ۶۸۴ هزار کیلوگرم عسل طبیعی در استان قزوین
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تولید بیش از ۶۸۳ هزار و ۹۰۷ کیلوگرم عسل طبیعی در زنبورستانهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، بهزاد غیاثوند گفت: بر اساس نتایج سرشماری سالانه زنبورستانها، در حال حاضر ۱۷۴۲ بهرهبردار فعال در حوزه زنبورداری در استان قزوین فعالیت دارند و ۱۳۸ هزار و ۷۴۰ کلونی زنبور عسل به ثبت رسیده است.
وی افزود:سرشماری زنبورستانها هر ساله در پایان تابستان و آغاز فصل پاییز انجام میشود تا آمار دقیقی از میزان تولید عسل، تعداد کلونیها و وضعیت تولیدکنندگان بهدست آید.
به گفته سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان، زنبورداران قزوینی علاوه بر تولید عسل، موفق به تولید ۳۸۰ کیلوگرم ژل رویال، ۸۹۰۰ کیلوگرم گرده گل و ۳۰ هزار و ۷۷۳ کیلوگرم موم طبیعی شدهاند که این امر نشاندهنده ظرفیت بالای این بخش در استان است.
غیاثوند افزود: توسعه صنعت زنبورداری میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد روستاییان و حفاظت از تنوع زیستی استان ایفا کند.
وی اضافه کرد: در طرح سرشماری سالانه، آخرین اطلاعات واحدهای زنبورداری شامل تعداد و نوع کلونیها، نژاد ملکههای مصرفی و تولیدی، آمار تولید محصولات زنبورعسل از جمله عسل، موم، برهموم، گرده گل، ژل رویال و زهر، همچنین میزان تلفات و علل آن جمعآوری و در سامانه جامع پهنهبندی و مدیریت دادههای کشاورزی ثبت میشود.