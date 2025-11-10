پخش زنده
تفاهمنامه همکاری مشترکی میان شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان و بانک مسکن به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، هدف از این تفاهمنامه، مشارکت در تکمیل عملیات اجرایی پروژههای حیاتی آبرسانی روستاهای «رامک» در شهرستان فنوج و «میدان» در شهرستان سراوان است که ارزش مالی آن هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
بر اساس این تفاهمنامه، شرکت آب و فاضلاب استان متعهد شد که سرمایهگذاری در طراحی، اجرا، نظارت فنی و سایر امور مرتبط را تا مرحله تکمیل کامل این طرحها بر عهده بگیرد.