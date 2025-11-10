در دیدار هیئت فرهنگی و خیران کویتی با استاندار اصفهان، تفاهم‌نامه همکاری بین استانداری اصفهان و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در کنگره شعر نبی رحمت به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور گفت: استان پهناور اصفهان با ۱۱۴ شهر و بیش از ۲۲ هزار جاذبه تاریخی، فراتر از شهر اصفهان است و بسیاری از شهر‌های آن ریشه در تاریخ دارند.

مهدی جمالی‌نژاد افزود: اصفهان در دوره‌های سلجوقی، آل‌بویه و صفویه پایتخت ایران بوده و در حوزه‌های فرهنگی و صنعتی، موضوع‌های فراوانی برای گفت‌و‌گو وجود دارد.

رئیس سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی نیز به برگزاری کنگره شعر نبی رحمت به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد و گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قصد دارد تفاهم‌نامه‌ای با استانداری اصفهان برای توسعه روابط امضا کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی‌پور افزود: شهر کویت یکی از شهر‌های خواهرخوانده اصفهان است و همکاری با کشور‌های همسایه از جمله کویت در اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار دارد.