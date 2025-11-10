براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در دو شهر خوزستان در وضعیت بنفش، ۱۲ شهر در وضعیت قرمز و ۷ شهر دیگر در وضعیت نارنجی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا، امروز دوشنبه ۱۹ آبان در شهر‌های ماهشهر عدد ۲۳۵ و ملاثانی ۲۲۴ AQI را نشان می‌دهد که گویای وضعیت بنفش و بسیار ناسالم هوا است.

طبق داده‌های این سامانه شاخص کیفی هوا در اهواز، کارون و دشت آزادگان روی عدد ۱۸۹، آغاجاری و خرمشهر ۱۷۵، هویزه ۱۷۴، شوشتر ۱۷۲، بهبهان ۱۶۵، شادگان ۱۵۹، اندیمشک ۱۵۴، باغملک و دزفول ۱۵۲ AQI قرار گرفته است که وضعیت قرمز و ناسالم برای همه را نشان می‌دهد.

همچنین آبادان با ۱۴۰، هفتکل ۱۲۶، امیدیه ۱۲۳، شوش ۱۱۷، لالی ۱۱۶، اندیکا ۱۰۳، هندیجان ۱۰۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شهر‌های ایذه، دهدز، رامهرمز و مسجدسلیمان شهر‌های با وضعیت قابل قبول استان خوزستان هستند.

باتوجه به استمرار آلاینده‌ها در شهر‌های بزرگ و صنعتی استان، طی روز‌های گذشته فعالیت آموزشی مدارس بصورت مجازی و در بستر برنامه شاد انجام شد.

گفتنی است؛ براساس اعلام معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان؛ با توجه به تداوم آلودگی هوا تا آخر هفته آینده مدارس ابتدایی و نوبت اول متوسطه در شهر‌های استان به جز ایذه، باغملک، صیدون، دزپارت، لالی، بخش‌های الوار گرمسیری اندیمشک و سردشت دزفول غیرحضوری شد.

لازم به ذکر است؛ فعالیت مدارس متوسط نوبت دوم، ادارات و دانشگاه ها، مراکز خدماتی، درمانی و امدادی طبق روال عادی برقرار است.

آتش‌سوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم، وجود صنایع آلاینده در خوزستان از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، نیشکر و... موجب شده تا میزان آلایندگی در نقاط شهری و روستایی خوزستان بالا باشد که موجب بروز مشکلات بهداشتی و زیست محیطی برای ساکنان شده است.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایط آلودگی هوا، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.