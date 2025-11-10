پخش زنده
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گفت: با نگاهی به وضعیت بارشها از فروردین تا به امروز شاهد بدترین وضعیت بارندگی در تهران هستیم و حتی در همین بازه زمانی میانگین کشوری نیز خشکترین وضعیت را سپری میکند، البته وضعیت همه استانها یکسان نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، اظهار کرد: تهران تاکنون تنها یک میلیمتر بارندگی داشته است که این میزان نیز در مرز استان مازندران با تهران و اطراف کوهها است. این درحالی است که با بارندگی ۲۲ میلیمتری در مدت زمان مشابه سال گذشته در تهران وضعیت نسبتا نرمالی را پشت سرگذاشتیم.
به گفته وی؛ متوسط بارندگی در تهران ۲۱ میلیمتر بوده و میزان بارش یک میلیمتری پاییز سال جاری ۹۵ درصد کمتر از میانگین بلند مدت است.
وظیفه با اشاره به ناهنجاری بارش و دما در کشور گفت: با نگاهی به وضعیت بارشها از فروردین تا به امروز شاهد بدترین وضعیت بارندگی در تهران هستیم و حتی در همین بازه زمانی میانگین کشوری نیز خشکترین وضعیت را سپری میکند، البته وضعیت همه استانها یکسان نیست.
وی با بیان اینکه در هفته آینده تقریبا هیچ بارشی در هیچ کجای کشور رخ نخواهد داد و بارندگی تقریبا صفر خواهد بود، افزود:، اما از یکشنبه هفته آینده نوار غربی کشور و سواحل شمالی شاهد بارندگی خواهند بود که به احتمال زیاد بارش ضعیفی در تهران نیز مشاهده شود.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: در پیشبینی ماهانه نیز تا پایان این ماه بارندگیها از میزانی که در دوره تاریخی نوامبر یا نیمه اول آذر مشاهده میشود نیز ضعیفتر خواهد بود به نظر میرسد که بارشهای جدی از نیمه دوم آذر در کشور شروع شود.وی تاکید کرد: برای ورود سامانههای بارشی به کشور باید شاخصهای بزرگ مقیاس مانند MJO یا انتقال رطوبت از اقیانوس هند و عرصههای جنوبی به سمت کشور که تعیین کننده الگوهای جوی و گذر آنها هستند، در مرحله مناسبی قرار گیرند که به نظر میرسد در دو هفته آینده در فاز مناسب باشند.
وظیفه ادامه داد: موج NAO دومین شاخص مربوط بارندگی در ایران است که با احتمال ورود به فاز منفی در هفته آینده، موجب انتقال هوای سرد به سمت جنوب و مدیترانه میشود که برای ما بهتر است؛ بنابراین با قرارگیری این دو شاخص کنار هم پیشبینی میکنیم که از ۱۰ روز آینده و شروع آذرماه شرایط بارشها در کشور بهبود یابد و شاهد هوای سردتر و با عبور طوفانهای شرق مدیترانه شاهد عبور سامانههای بارشی به کشور باشیم.رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه به نظر میرسد که بهرغم سال گذشته زمستان بهتری داشته باشیم، گفت: پیشبینی میکنیم که از نیمه دوم آذر و نیمه دوم دی ماه و ماه دسامبر در نواحی جنوب و جنوب غرب کشور شاهد عبور سامانههای بارشی بسیار خوبی باشیم که امیدوارم بتواند کمبودهای ماههای گذشته را جبران کند.
آیا تحریم بارشها صحت دارد؟
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، همچنین در پاسخ به ابهامات بارشی در مقایسه با کشورهای همسایه نیز گفت: مدتی است که در شبکههای اجتماعی میزان بارشهای ایران را با کشورهای همسایه از جمله ترکیه مقایسه میشود، اما باید توجه داشت که اقلیم ترکیه در جریان انتقال باد و رطوبت دریای مدیترانه و سیاه قرار دارد که عمده این رطوبت هنگام گذر از مناطق کوهستانی ترکیه گرفته میشود، نمونه آن را میتوان در بارشهای سواحل شمالی ایران و مقایسه آن با تهران به دلیل اینکه منطقه کوهستانی البرز مانع انتقال رطوبت به تهران میشود را مشاهده کرد.
وی تاکید کرد: طبیعتا ایران که در منطقه پایین دست قرار دارد از این جریانات بهره کافی نمیبرد؛ بنابراین ادعا و شایعات مبنی بر دخالتهای انسانی کاملا مردود بوده و براساس فرضیات است و هیچ شواهد علمی بر گفتههای آنها وجود ندارد، زیرا انرژی این سامانهها به قدری قوی و نیرومند است که تکنولوژی بشر نمیتواند در این سامانهها مشکل ایجاد کند.
وظیفه در پایان گفت: در یک قرن اخیر با شروع صنعتی شدن و افزایش فعالیت انسانها تولید گازهای گلخانهای افزایش یافته و موجب افزایش دمای زمین در حدود یک درصد و در قارهها حدود ۳ درجه نسبت به ۱۰۰ سال اخیر شده است که این میزان در کشور ما در ۵۰ سال گذشته ۲ تا ۲.۵ درجه است؛ بنابراین همین مسئله موجب جابجایی مسیر طوفانها یا سامانههای جوی شده که در نتیجه آن موجب شده خاورمیانه و ایران بیشتر تحت تاثیر خشکیها قرار گرفتهاند.وی تاکید کرد: کمبود بارشها فقط مختص ایران نیست و در کشورهای همسایه نیز رخ داده است برای نمونه کشور ترکیه با وجود بارشی بهتر از ایران شاهد کاهش بارشهای خود به میزان کمتر از نرمال بوده است، همچنین کشورهای عراق، افغانستان و آذربایجان نیز شاهد کم بارشی بوده و در برخی از آنها شاهد جیرهبندی آب هستیم.