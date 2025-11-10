به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سید شریف موسوی افزود: مجتمع پرورش میگوی چوئبده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید میگوی پرورشی در جنوب خوزستان، طی سال‌های اخیر بخشی از ظرفیت خود را به دلیل غیرفعال بودن تعدادی از مزارع از دست داده است.

او ادامه داد: بر اساس اطلاعیه رسمی که ماه گذشته منتشر شد، برای بهره‌برداران این مزارع مهلتی دوماهه تا پایان آذرماه تعیین شده است تا با رفع نواقص و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، واحد‌های خود را جهت ورود به چرخه تولید در سال زراعی آینده تجهیز کنند.

سرپرست اداره‌کل شیلات خوزستان با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت‌های مغفول مجتمع چوئبده از اولویت‌های شیلات استان است گفت: احیای مزارع راکد علاوه بر افزایش میزان تولید و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، باعث رونق اقتصادی منطقه و ارتقای جایگاه تولیدی استان در سطح کشور خواهد شد.

موسوی افزود: در حال حاضر خوزستان در رتبه پنجم تولید میگوی پرورشی کشور قرار دارد، اما با فعال شدن تمامی ظرفیت‌های این مجتمع انتظار می‌رود سهم استان در تولید ملی به‌طور محسوسی افزایش یابد.

او تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان فعال گفت: در صورت اقدام نکردن بهره‌برداران در مهلت تعیین‌شده، تصمیمات لازم برای تعیین تکلیف مزارع راکد از جمله واگذاری یا تغییر وضعیت بهره‌برداری توسط کمیته تخصصی استان اتخاذ خواهد شد.