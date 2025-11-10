پخش زنده
شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی اطلاعیهای در خصوص قطعی یا اُفت فشار آب در بخشهایی از کلانشهر تبریز صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در اطلاعیه این شرکت آمده است: با توجه به نبود بارندگی و کمبود آب در پشت سدهای تأمین کننده آب تبریز این شرکت در ساعات ظهر روز دوشنبه ۱۴۰۴/۸/۱۹ حداکثر به مدت ۲ ساعت ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب کوی استانداری، کرم زاده، ولیعصر ۲، دهخدا، سپهر صادرات و فرشته است؛ بنابراین از شهروندان ساکن در مسیرهای ذکر شده تقاضا داریم با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی کنند.