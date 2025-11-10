به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در اطلاعیه این شرکت آمده است: با توجه به نبود بارندگی و کمبود آب در پشت سد‌های تأمین کننده آب تبریز این شرکت در ساعات ظهر روز دوشنبه ۱۴۰۴/۸/۱۹ حداکثر به مدت ۲ ساعت ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب کوی استانداری، کرم زاده، ولیعصر ۲، دهخدا، سپهر صادرات و فرشته است؛ بنابراین از شهروندان ساکن در مسیر‌های ذکر شده تقاضا داریم با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی کنند.