به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیر اداره بهزیستی خوشاب گفت: در چهارمین جشنواره بین‌ المللی همام که از یکم تا هشتم آبان‌ در تهران برگزار شد، فاطمه رباط‌ جزی موفق به دریافت جایزه هیئت داوران، لوح افتخار و نشان زرین جشنواره شد.

رضا یوسفی افزود: هیئت داوران این جشنواره در نقد و بررسی اثر منتخب این هنرمند، به نورپردازی طبیعی، ترکیب رنگ‌ های هماهنگ، انعکاس آب، بافت چوب و ظرافت در اجرای جزئیات اشاره کرده و تأکید داشته‌ اند که خانم رباط‌ جزی با وجود محدودیت‌ های جسمی، اثری دقیق، زیبا و خلاقانه خلق کرده است.

وی ادامه داد: کسب این موفقیت نشان‌ دهنده‌ روحیه‌ بالا، تلاش، امید و خلاقیت در میان توانیابان است. رباط‌ جزی با وجود مشکلات حرکتی و بیماری روماتیسم مفصلی، با پشتکار و عشق به هنر، اثری در سطح بین‌ المللی ارائه کرده و الگوی ارزشمندی برای جامعه هنرمندان و معلولان کشور است.