به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره آموزش و پرورش خمام گفت: بر اثر درگیری دو دانش آموز یکی از مدارس غیردولتی شهر خمام، یکی از دانش آموزان با چاقو دانش آموز ۱۴ ساله کلاس هشتم را از ناحیه بازو زخمی کرد.

این دانش آموز به یکی از بیمارستان‌های خصوصی رشت منتقل شد و بررسی‌های خبرنگار ما از این بیمارستان حاکیست که پزشک معالج، زخم این دانش آموز را که به طول ۱۰ سانت در ساعد دست چپ بود ولی خونریزی فعال و شدید نداشت، در اتاق عمل بخیه زد و وی را پس از چند ساعت از بیمارستان ترخیص کرد.

بلقیس زحمتکش افزود: پس از این اتفاق به سرعت همکاران حراست و کارشناسان آموزش و پرورش و نیروی انتظامی در محل حادثه حاضر شدند و پس از تنظیم صورتجلسه اولیه، اولیای طرفین به مدرسه دعوت شدند.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسانه برای ابعاد این موضوع ادامه دارد.