کهگیلویه و بویراحمد میزبان جشنواره بازیهای بومی محلی
جشنواره منطقه ای بازیهای بومی-محلی بهمن ماه در کهگیلویه و بویراحمد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد نشست هماهنگی برگزاری جشنواره بازیهای بومی محلی با حضور جمعی از کارشناسان و مسئولان کتابخانههای سیار روستایی با هدف برنامهریزی هرچه بهتر برای برگزاری مرحله استانی و منطقهای جشنواره برگزار شد.
سلیمان شهبازی با اشاره به اهمیت بازیهای بومی محلی به عنوان بخشی از میراث فرهنگی هر استان، گفت: هر بازی، تنها یک سرگرمی نیست؛ بلکه جلوهای از فرهنگ، هویت و تاریخ یک منطقه است و ما باید در حفظ و معرفی آن کوشا باشیم.
شهبازی از برگزاری مرحله استانی این جشنواره تا پایان آبان ماه خبر داد و افزود: برگزاری این جشنواره فرصتی است برای خلق یک فضای اجتماعی و فرهنگی پویا که کودکان و نوجوانان را با ریشههای فرهنگی خود پیوند دهد.
وی با اشاره به اینکه میزبانی مرحله منطقهای این جشنواره در بهمن ماه به استان کهگیلویه و بویراحمد سپرده شده است، افزود: معرفی ظرفیتها و فعالیتهای کانون پرورش فکری ، و شناسایی استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان منطقهای فعال و پیشرو در عرصه فرهنگی به سایر مناطق کشور از مزیت های برگزاری این جشنواره است.
شهبازی از همه دستگاهها، نهادهای فرهنگی و فعالان این عرصه دعوت کرد: با همکاری و مشارکت حداکثری شاهد برگزاری رویدادی شایسته و ماندگار برای کودکان و نوجوانان این سرزمین باشیم.
جشنواره بازیهای بومی محلی با هدف احیاء، حفظ و ترویج بازیهای اصیل و سنتی در میان نسل کودک و نوجوان برگزار میشود.