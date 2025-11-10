به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد نشست هماهنگی برگزاری جشنواره بازی‌های بومی محلی با حضور جمعی از کارشناسان و مسئولان کتابخانه‌های سیار روستایی با هدف برنامه‌ریزی هرچه بهتر برای برگزاری مرحله استانی و منطقه‌ای جشنواره برگزار شد.

سلیمان شهبازی با اشاره به اهمیت بازی‌های بومی محلی به عنوان بخشی از میراث فرهنگی هر استان، گفت: هر بازی، تنها یک سرگرمی نیست؛ بلکه جلو‌های از فرهنگ، هویت و تاریخ یک منطقه است و ما باید در حفظ و معرفی آن کوشا باشیم.

شهبازی از برگزاری مرحله استانی این جشنواره تا پایان آبان ماه خبر داد و افزود: برگزاری این جشنواره فرصتی است برای خلق یک فضای اجتماعی و فرهنگی پویا که کودکان و نوجوانان را با ریشه‌های فرهنگی خود پیوند دهد.

وی با اشاره به اینکه میزبانی مرحله منطقه‌ای این جشنواره در بهمن ماه به استان کهگیلویه و بویراحمد سپرده شده است، افزود: معرفی ظرفیت‌ها و فعالیت‌های کانون پرورش فکری ، و شناسایی استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان منطقه‌ای فعال و پیشرو در عرصه فرهنگی به سایر مناطق کشور از مزیت های برگزاری این جشنواره است.

شهبازی از همه دستگاه‌ها، نهاد‌های فرهنگی و فعالان این عرصه دعوت کرد: با همکاری و مشارکت حداکثری شاهد برگزاری رویدادی شایسته و ماندگار برای کودکان و نوجوانان این سرزمین باشیم.