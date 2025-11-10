رز جدیدی‌زاده، مربی باسابقه فوتبال بانوان ایران با توافق رسمی با مدیران باشگاه صنعت‌نفت آبادان، هدایت تیم فوتبال بانوان این باشگاه را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در ادامه تقویت ساختار فنی تیم فوتبال بانوان صنعت‌نفت آبادان، رز جدیدی‌زاده به‌عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شد. وی پس از توافق با مدیران مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت، رسماً هدایت طلایی‌پوشان آبادانی را بر عهده گرفت.

جدیدی‌زاده از چهره‌های شناخته‌شده و باتجربه فوتبال بانوان کشور است که پیش‌تر در قامت سرمربی تیم فوتسال بانوان پالایش نفت آبادان، موفق به کسب عنوان‌های قهرمانی و نایب‌قهرمانی لیگ برتر شده بود.

او سابقه مربیگری در تیمهای ملی بانوان، ملی حفاری اهواز و فولاد خوزستان را در کارنامه ورزشی خود دارد.