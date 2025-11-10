بازار برق بورس انرژی ایران در هجدهمین روز آبان میزبان دادوستد ۶۵۷ میلیون و ۷۵۹ هزار کیلووات ساعت برق بود، این معاملات مجموع ارزشی معادل هزار و ۳۳۲ میلیارد و ۵۰۴ میلیون ریال را در بازار برق بورس انرژی ایران رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: تابلو مشتقه برق در روز گذشته میزبان فروش ۶۳۷ میلیون و ۳۸۰ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های بزرگ مقیاس به شکل سلف بود؛ این معاملات به ثبت مجموع ارزشی معادل ۸۹۰ میلیارد ریال انجامید.

در این روز ۱۲ میلیون و ۱۵۷ هزار کیلووات ساعت دیگر برق فیزیکی نیز در تابلو فیزیکی برق دادوستد شد؛ این معامله نیز به ثبت مجموع ارزشی معادل ۲۵ میلیارد و ۸۴۸ میلیون ریال انجامید.

در بازار برق سبز نیز ۷ میلیون و ۵۷۳ هزار کیلووات ساعت برق سبز تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف در تابلو مشتقه برق سبز دادوستد شد و این فروش نیز مجموع ارزشی معادل ۳۸۴ میلیارد ریال را رقم زد.

تابلو فیزیکی برق سبز نیز میزبان دادوستد ۶۴۸ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر بود که این میزان برق نیز به شکل فیزیکی در این تابلو دادوستد شد و این معاملات مجموع ارزشی معادل ۳۳ میلیارد ریال را به همراه داشت.