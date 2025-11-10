مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان گفت: یک هزار و ۲۰۰ دانش آموز خیر و نیکوکار در قالب طرح مهر آموز از دانش آموزان نیازمند حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال شیبه افزود: طرح مهر آموز کمیته امداد با هدف ترویج فرهنگ احسان و انفاق در بین دانش آموزان در مدارس اجرا شده است که با استقبال دانش آموزان همراه بود.

وی ادامه داد: دانش آموزان در این طرح ضمن اینکه به اندازه توانایی خود مساعدت‌های مالی به سایر دانش آموزان نیازمند انجام می‌دهند حس خوب نوع دوستی را نیز تجربه می‌کنند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان بیان کرد: از ابتدای این طرح تاکنون یک هزار و ۲۰۰ دانش آموز در استان ثبت نام کرده‌اند که با پول تو جیبی که از والدین خود دریافت می‌کنند مبالغی به حساب دوستان نیازمند خود واریز نموده‌اند.

شیبه اظهارکرد: دانش آموزان خیر و نیکوکار می‌توانند با مراجعه به سایت ekram.emdad.ir و ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۶۱ و ثبت نام در طرح اکرام ایتام و محسنین حمایت از دوستان و دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد را برعهده بگیرند.