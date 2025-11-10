پخش زنده
کارشناس هواشناسی: کماکان تا هفته آینده، خبری از باران در مازندران نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: کماکان تا هفته آینده، خبری از باران در مازندران نیست.
تاکامی افزود: جو استان تا یک هفته آینده پایدار است و پدیده بارشی خاصی در آسمان مازندران مشاهده نمیشود.
وی تصریح کرد: فقط برای بعدازظهر امروز دوشنبه احتمال افزایش ابر در برخی مناطق استان وجود دارد.
کارشناس هواشناسی مازندران گفت: دریا در ۲۴ ساعت آینده موج کوتاه دارد و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.
به گفته تاکامی دیروز ساری و قراخیل قائم شهر با بیشینه دمای ۲۷ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان و صبح امروز بلده با ۱ درجه زیر صفر سردترین نقطه استان بودند.