۱۵ دستگاه کنتور حجمی هوشمند بر روی چاههای مجاز شهرستان اردستان نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست اداره منابع آب شهرستان اردستان گفت: این شهرستان دارای ۴۷۰ حلقه چاه آب مجاز است که ۴۰ حلقه آن مربوط به تأمین آب شرب شهری و روستایی بوده و بقیه در بخشهای کشاورزی، صنعت و خانگی مورد استفاده قرار میگیرند.
الهام الماسی با اشاره به برنامهریزی اولیه برای نصب ۱۳ کنتور در سال جاری، گفت: طرح نصب کنتورهای هوشمند حجمی به منظور کنترل برداشت از چاهها و جلوگیری از افت سطح آبهای زیرزمینی، از سال ۱۳۸۹ در این شهرستان آغاز شده و تاکنون تداوم داشته است.
وی افزود: با اجرای این طرح و نظارت بر میزان برداشت آب، افت سطح آبهای زیرزمینی در دشتهای اردستان و دقسرخ با کاهش چشمگیری مواجه شده است.