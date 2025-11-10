۸ دکل و سایت همراه اول در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر به فناوری نوین ۵ G مجهز و وارد مدار بهره‌برداری شد.

تجهیز ۸ دکل مخابراتی و سایت همراه اول آبادان و خرمشهر به فناوری ۵ G

تجهیز ۸ دکل مخابراتی و سایت همراه اول آبادان و خرمشهر به فناوری ۵ G

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: در ادامه اجرای طرح توسعه شبکه فیبر نوری و پروژه اتصال فیبر نوری مخابرات، هشت دکل و سایت همراه اول در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر به فناوری نوین ۵ G مجهز و وارد مدار بهره‌برداری شد.

رحیم فلاح زاده افزود: در شهرستان آبادان سایت‌های هلال بریم، ایستگاه ۵ کوی ذوالفقاری، سایت اداری، کوی قدس و خیابان ۳۰ متری ذوالفقاری و در شهرستان خرمشهر نیز سایت‌های بین خیابان اهدایی و النصر، سایت اداری و خیابان اردیبهشت - ربیعی به این فناوری مجهز شدند.

او ادامه داد: با نصب و راه‌اندازی این تکنولوژی، امکان دسترسی به اینترنت نسل پنجم تلفن همراه‌۵ G برای شهروندان ساکن در محدوده این مناطق فراهم شده است و کاربران دارای دستگاه تلفن همراه که از این فناوری پشتیبانی می‌کنند، می‌توانند از سرعت بسیار بالا، کیفیت پایدار ارتباط و تجربه‌ای نوین در استفاده از خدمات دیجیتال بهره‌مند شوند.

فلاح‌زاده گفت: این طرح در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای شرکت مخابرات ایران و با تلاش و هماهنگی حوزه شبکه و ارتباطات سیار مخابرات منطقه برای گسترش زیرساخت‌های ارتباطی نوین در استان خوزستان اجرا شده است و گامی مؤثر در مسیر تحول دیجیتال و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به‌شمار می‌رود.