به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به‌گفته پرویز امجدی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه، تعدادی از تراکتور‌های فعال به سامانه رصد متصل شده‌اند تا اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی، میزان مصرف سوخت و ساعات کارکرد آنها به‌صورت برخط ثبت و تحلیل شود.

امجدی با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی سهمیه سوخت ناوگان کشاورزی طی دو سال اخیر، اجرای این طرح را روشی مؤثر برای مدیریت هوشمند سوخت، جلوگیری از مصرف غیرواقعی، افزایش بهره‌وری و کاهش اتلاف منابع دانست. او افزود: «نتایج این پایلوت می‌تواند مبنای اجرای طرح در تمامی تراکتور‌های شهرستان و سپس در سایر بخش‌های کشاورزی باشد.»

به‌گفته وی، رصد لحظه‌ای تجهیزات کشاورزی، علاوه بر شفاف‌سازی مصرف سوخت یارانه‌ای، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای ارائه خدمات مکانیزه را فراهم کرده و یک گام مهم در مسیر تحول دیجیتال کشاورزی به‌شمار می‌رود.

با اجرای این پایلوت، ارومیه به‌عنوان نخستین شهر پیشرو در رصد هوشمند ناوگان کشاورزی معرفی شده و انتظار می‌رود این اقدام مسیر توسعه فناوری در سایر حوزه‌های تولید را هموار کند.