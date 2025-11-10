سرپرست اداره آب و فاضلاب بندر امام خمینی گفت: به منظور تامین آب آشامیدنی عملیات توسعه شبکه با استفاده از اعتبارات داخلی به طول ۷۰۰ متر در فاز ۵ این شهر اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی تنگسیری اظهار داشت: با عنایت به ساخت و ساز‌های صورت گرفته و توسعه حوزه سکونتی و شهری و از طرفی به لحاظ ضرورت شناسایی و جمع آوری انشعاب و شبکه‌های غیرمجاز در بخشی از مناطق زیر پوشش در بندر امام خمینی، عملیات توسعه شبکه و لوله گذاری در این منطقه فاز ۵ در حال انجام است.

وی با اشاره به مشخصات فنی طرح انجام شده، افزود: این عملیات در منطقه فاز ۵ و جمعاً به طول ۷۰۰ متر با استفاده از لوله‌های پلی اتیلن سایز ۱۱۰ و ۹۰ میلی متری و صرف هزینه‌های لازم از محل اعتبارات داخلی انجام شد و به مرحله بهره برداری رسیده است.

تنگسیری بیان کرد: پروژه توسعه و اصلاح شبکه مناطق مختلف این شهر همچنان دردستور کار قرار دارد و مطابق برنامه و اولویت بندی صورت گرفته عملیاتی خواهد شد.