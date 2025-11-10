فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب در شهرستان نور، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ محمد رضا کردان امروز با اشاره به گزارش پایگاه یگان ‌حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان نور و در پی اخبار واصله از سوی میراث بانان افتخاری مبنی بر اقدام حفاری غیر مجاز توسط فردی با هویت معلوم در منزل شخصی خود، گفت: بلافاصله ماموران یگان حفاظت در معیت عوامل انتظامی با دستور قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و پس از شناسایی، در یک عملیات بازدید و بررسی بعمل آمده از منزل فوق، یک دستگاه فلزیاب کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود : در این‌ زمینه یک نفر با هویت معلوم دستگیر و پرونده به‌منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح قضایی، شد.

وی گفت : طبق قانون، ساخت، خریدوفروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور منوط به اخذ مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی کشور است.

کردان افزود : با هرگونه تبلیغ، خریدوفروش و استفاده از دستگاه فلزیاب که به‌منظور کشف آثار و اموال تاریخی باشد، برخورد قانونی می شود .