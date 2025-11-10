بورس انرژی ایران در روز نوزدهم آبان میزبان عرضه گسترده‌ای از فرآورده‌های نفتی، گازی و پتروشیمی در رینگ داخلی و بین‌الملل خواهد بود.

عرضه گسترده فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در رینگ داخلی و بین‌الملل بورس انرژی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: در میان عرضه‌های صادراتی، ۴ هزار تن رافینت و هزار تن MTBE از سوی شرکت شیمی بافت به عنوان مهم‌ترین عرضه‌ها به لحاظ حجمی اعلام شده است.

رینگ داخلی بازار فیزیکی نیز در این روز با حجم بالایی از عرضه‌ها همراه خواهد بود. از جمله عرضه‌های شاخص می‌توان به ۳ هزار تن بلندینگ نفتا از شرکت پالایش نفت بندرعباس و ۱.۵ میلیون لیتر حلال ۴۰۴ از شرکت پالایش نفت شیراز اشاره کرد.

در بخش محصولات پتروشیمی، چندین عرضه متانول از سوی تولیدکنندگان مختلف انجام می‌شود که از میان آنها، ۲ هزار و ۳۰۰ تن متانول شرکت متانول کاوه و ۲ هزار و ۲۰۰ تن متانول شرکت پتروشیمی زاگرس از نظر حجم در صدر قرار دارند.

ثبت ارزش ۱۷.۲ هزار میلیارد ریالی در معاملات روزانه

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۱۷ هزار و ۲۰۸ میلیارد ریال در روز یک‌شنبه هجدهم آبان رسید؛ این رقم حاصل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی بازار فیزیکی، دادوستد برق و معاملات مربوط به ابزار‌های مالی بود. رینگ داخلی بازار فیزیکی سهمی ۲۱ درصدی، بازار برق سهمی ۸ درصدی و دادوستد‌های مربوط به ابزار‌های مالی سهمی ۷۱ درصدی از کل ارزش معاملات روزانه ثبت شده در این بازار داشتند. دادوستد ۲۳۷ هزار و ۳۵۵ قرارداد اوراق سلف موازی نفت خام پاسارگاد۰۷۱ در بازار مشتقه در رونق ارزش معاملات ابزار‌های مالی و افزایش ارزش روزانه بازار اثرگذار شد.

پالایش نفت آبادان در صدر برترین فروشندگان رینگ داخلی

بررسی داده‌های معاملاتی رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران از فروش مجموعا ۱۰ هزار و ۸۸۵ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی و ثبت مجموع ارزشی معادل ۳ هزار و ۵۹۸ میلیارد ریال در این رینگ طی روز هجدهم آبان حکایت دارد.

شرکت پالایش نفت آبادان در این روز ۳ هزار تن سی‌او را با قیمت پایه‌ای برابر ۲۶۱ هزار و ۶۶۳ ریال به ازای هر کیلوگرم در رینگ داخلی عرضه کرد. برای این محصول تقاضایی ۷ هزار و ۱۲۵ تنی از سوی مشتریان به ثبت رسید و به این ترتیب متقاضیان برای کسب سهم از این محصول به رقابت قیمتی ۱۲.۶ درصدی روی آورده و متوسط نرخ فروش سی‌او پالایش نفت آبادان به ۲۹۴ هزار و ۶۴۶ ریال رسید. این معامله با ثبت مجموع ارزشی معادل ۸۸۴ میلیارد ریال در صدر برترین فروشندگان رینگ داخلی بازار فیزیکی در این روز قرار گرفت.

در رینگ ابزار‌های مالی چه گذشت؟

مجموع ارزش ریالی مربوط به ابزار‌های مالی به ۱۲ هزار و ۲۷۸ میلیارد و ۱۶۳ میلیون ریال در هجدهم آبان رسید، این رقم که حاصل معاملات ثبت شده در بازار مشتقه و بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران بود، معادل ۷۱ درصد ارزش کل بازار بود.

تابلو اوراق سلف موازی استاندارد در بازار مشتقه در دومین روز کاری هفته میزبان دادوستد ۲۳۷ هزار و ۳۵۵ قرارداد سلف موازی نفت خام پاسارگاد۰۷۱ شد، این معاملات مجموع ارزشی معادل ۹ هزار و ۹۹۹ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال را رقم زد. این اوراق برای تامین مالی برای سرمایه در گردش شرکت اکتشاف، توسعه و تولید پاسارگاد منتشر و در بورس انرژی منتشر شد که کل اوراق عرضه شده در بازار در این روز به فروش رفت.

تابلو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار میزبان دادوستد ۲۰ میلیون و ۳۰۱ هزار و ۸۴۲ واحد صندوق سینرژی بود، این دادوستد مجموع ارزشی معادل ۹۹ میلیارد و ۴۹۶ میلیون ریال را رقم زد.

معامله مجموعا یک میلیون و ۵۰ هزار ورقه «گواهی صرفه‌جویی گاز اوج۰۴۰۴» و «گواهی صرفه‌جویی برق عادی۰۴۱۲» در تابلو گواهی صرفه‌جویی انرژی در بازار اوراق بهادار نیز به ثبت مجموع ارزشی معادل ۹۹ میلیارد ریال انجامید.

تابلو گواهی ظرفیت در بازار اوراق بهادار نیز در هجدهم آبان میزبان دادوستد ۲۰ میلیون و ۳۰۲ هزار ورقه گواهی ظرفیت نقدی بود که این معاملات نیز به ثبت مجموع ارزشی معادل هزار و ۷۳۷ میلیارد ریال انجامید.