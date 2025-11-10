وزیر صنعت، معدن و تجارت از رشد ۵۸ درصدی حجم مبادلات ایران و ازبکستان در سال جاری خبر داد و اعلام کرد با رفع موانع گمرکی، تسهیل حمل‌ونقل و امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی، جهش قابل‌توجهی در روابط اقتصادی دو کشور ایجاد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مذاکره با مقامات بلندپایه ازبکستان، از جمله نخست‌وزیر و وزرای اقتصادی و صنعتی این کشور، به تاشکند سفر کرده است. محور اصلی این سفر، دستیابی به توافق‌های جدید تعرفه‌ای، رفع موانع گمرکی و تسهیل مراودات تجاری میان دو کشور عنوان شده است.

وزیر صمت شامگاه یکشنبه (۱۸ آبان) در دیدار با تجار و بازرگانان ایرانی مقیم ازبکستان، ضمن بررسی مشکلات و دغدغه‌های آنان، گفت: خوشبختانه تلاش‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط با حوزه تجارت و بازرگانی نتیجه داده و امسال شاهد افزایش ۵۸ درصدی حجم مبادلات میان ایران و ازبکستان بودیم.

اتابک با تأکید بر جایگاه راهبردی ازبکستان به‌عنوان حلقه اتصال آسیای میانه افزود: با وجود توسعه اخیر در روابط تجاری، برای رسیدن به ظرفیت واقعی باید موانع حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و مشکلات گمرکی رفع شود و موافقت‌نامه تجارت ترجیحی هرچه سریع‌تر به امضا برسد.

در این سفر، جمعی از مدیران شرکت‌های بزرگ ایرانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایمیدرو و دیگر مسئولان وزارت صمت، وزیر را همراهی می‌کنند.