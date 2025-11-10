به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردستان گفت: مأموران کلانتری بخش مهاباد، یک متخلف شکار و صید غیرمجاز را در دریاچه پارک جنگلی این شهر دستگیر کردند.

حسین شواخی افزود: از متخلف، لاشه یک قطعه مرغابی سرسبز، یک قبضه سلاح دولول کالیبر ۱۲ و تعدادی فشنگ کشف و وی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

وی با اشاره به ممنوعیت شکار هرگونه پرنده وحشی، گفت: شکار پرندگان آبزی و کنارآبزی به دلیل احتمال ابتلای آنان به آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان، علاوه بر تهدید سلامت عمومی، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به صنعت طیور وارد کند.

شهرستان اردستان با برخورداری از ۹۴ هزار هکتار جنگل دست‌کاشت و دو منطقه حفاظت‌شده، میزبان گونه‌های جانوری متعددی از جمله کل و بز، قوچ و میش، هوبره و کاراکال است.