پخش زنده
امروز: -
فرآیند تأمین مالی نخستین طرح سرمایهگذاری جمعی در صنعت نفت از طریق سکوی پتروکراد در کمتر از چهار روز با استقبال سرمایهگذاران تکمیل شد؛ هماکنون اطلاعات دومین طرح روی پایگاه اینترنتی این سکو قرار گرفته و مهلت سرمایهگذاری در آن بهزودی آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، تأمین مالی نخستین طرح سرمایهگذاری جمعی در صنعت نفت با مشارکت ۱۲۲ شخص حقیقی و حقیقی به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال با موفقیت انجام شد. مشارکت در این طرح از روز چهارشنبه (۱۴ آبان) در سکوی تأمین مالی «پتروکراد» برایمدت ۳۰ روز آغاز شده بود که در کمتر از چهار روز ظرفیت آن تکمیل شد و فرآیند جذب سرمایه به پایان رسید.
بر اساس اطلاعات ارائهشده در وبسایت پتروکراد، طرح «تأمین سرمایه در گردش تأمین مواد شیمیایی درونچاهی» متعلق به شرکت توسعه صنعت ایران افق و مربوط به طرح نگهداشت تولید در میدان نفتی یادآوران است. با تأمین این منابع، این شرکت قادر است همکاری خود با کارفرمای اصلی، شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران را ادامه دهد و طرح را مطابق برنامه زمانبندی اجرا کند.
مدت زمانی اجرای این طرح یک سال بوده و دارای تضمین بانکی برای اصل سرمایه است. هرچند تخصیص سود در این طرح تضمین نمیشود، اما با این حال پیشبینی میشود سرمایهگذاران از سود ۴۳ درصدی بهرهمند شوند که در چهار قسط سه ماهه به حساب آنها واریز میشود.
شروع پتروکراد برای تأمین مالی جمعی در نفت
این نخستین بار است که یک شرکت دانشبنیان در صنعت نفت از تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) بهعنوان یک روش نوین جذب سرمایه استفاده میکند. در این روش، شرکتها میتوانند از طریق مشارکت گروهی از سرمایهگذاران خرد، منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کنند.
آغاز مهلت سرمایهگذاری در طرح دوم؛ بهزودی
سکوی پتروکراد که در قالب یکی از طرحهای بسته تأمین مالی بتا (به توان ایران) و به همت صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت، تأسیس شده است، پس از تأمین مالی موفق نخستین طرح، از طرح دوم نیز رونمایی کرده که بهزودی مهلت سرمایهگذاری در آن آغاز میشود.
طرح «سرمایه در گردش تولید مشعل هوشمند صنعتی» متعلق به شرکت تأسیسات ساختمانی پاکمن بوده که در خمینیشهر اصفهان اجرا میشود. مبلغ کل این طرح نیز ۲۵۰ میلیارد ریال است که مشابه طرح قبلی، سود ۴۳ درصدی برای سرمایهگذاران پیشبینی شده است. حداقل مبلغ سرمایهگذاری در این طرح ۵۰ میلیون ریال تعیین شده که مشارکت در آن را برای طیف وسیعتری از سرمایهگذاران ممکن میسازد.
هدف از راهاندازی پلتفرم پتروکراد، ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری جدید و حمایت از توسعه طرحها و شرکتهای فعال در بخشهای نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی است. این سکو منابع ذینفعان صنعت نفت را جمعآوری و به طرحهای مولد صنعت نفت جهتدهی میکند. پتروکراد بهعنوان ابزاری نوین، مسیر جدیدی برای جذب سرمایه و تسریع در پیشبرد طرحهای حیاتی صنعت انرژی کشور فراهم آورده است.