سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ۲۶ بازیکن را برای حضور در مسابقات چهارجانبه امارات فراخواند که نام هادی حبیبینژاد از باشگاه چادرملوی اردکان نیز در فهرست دعوتشدگان قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی، فهرست نفرات مدنظر خود برای شرکت در این تورنمنت را اعلام کرده و برنامه آمادهسازی تیم برای این حضور بینالمللی از امروز در مرکز ملی فوتبال آغاز میشود.
شاگردان قلعهنویی روز پنجشنبه همین هفته در نخستین دیدار خود در این مسابقات به مصاف تیم ملی کیپورد خواهند رفت.
این تورنمنت چهارجانبه با حضور تیمهای ملی ایران، امارات، تونس و کیپورد برگزار میشود و بر اساس برنامه اعلامشده، دیدارهای نهایی پس از برگزاری بازیهای نیمهنهایی تعیینکننده تیمهای اول تا چهارم خواهد بود.