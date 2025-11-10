به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صدراله بهرامی گفت: پروژه اراضی ۳۲۹ هکتاری بندر امام خمینی با سرمایه‌گذاری نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد ریال و پیشرفت ۵۱ درصد، زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های بندری و پشتیبانی منطقه ویژه اقتصادی این بندر خواهد بود.

وی اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژه طبق برنامه‌ریزی پیش‌بینی شده پیش می‌رود و تاکنون اقدامات اجرایی متعددی از جمله تجهیز کارگاه، لجن‌برداری، خاک‌برداری، رگلاژ و ماسه‌ریزی محورها، احداث دایک‌های حفاظتی موقت و دائم و احداث ابنیه اداری و خدماتی نظیر آتش‌نشانی، درمانگاه، پست برق و ساختمان اداری تکمیل شده است.

بهرامی با بیان اینکه اجرای شبکه‌های زیرساختی از برنامه‌های در دست اجراست افزود: اجرای زیرساخت‌های شبکه برق، آبرسانی، فاضلاب، مخابرات، جمع‌آوری آب‌های سطحی، روشنایی معابر و علائم ترافیکی در حال پیگیری است.

معاون مهندسی و عمران اداره‌کل بنادر و دریانوردی خوزستان ادامه داد: پروژه اراضی ۳۲۹ هکتاری بندر امام خمینی با هدف ایجاد اراضی جدید پشتیبانی و صنعتی، توسعه دسترسی‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طراحی شده و شامل احداث هشت محور جاده‌ای به همراه شبکه‌های زیرساختی و ساختمان‌های رفاهی، خدماتی و امدادی است که اجرای آن نقش کلیدی در گسترش ظرفیت‌های عملیاتی این بندر استراتژیک ایفا خواهد کرد.

وی می‌گوید: با تکمیل این پروژه و افزوده شدن ۳۲۹ هکتار اراضی مذکور به چرخه منطقه ویژه اقتصادی، ظرفیت بارگیری و تخلیه کالا تا ۱۰ میلیون تن اضافه خواهد شد که به افزایش چشمگیر فعالیت‌های بندری و اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم منجر خواهد شد.