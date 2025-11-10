به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل آموزش و پرورش استان در جلسه هفتگی نماد که به صورت وبیناری با وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، با ابراز تأسف از وقوع برخی آسیب‌های اجتماعی نوپدید گفت: لازم است کمیته‌ای با عنوان کمیته بحران پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تشکیل شود و وظایف دستگاه‌های عضو ائتلاف نماد وظایف مشخص و ابلاغ شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با انتقاد از پراکندگی اقدامات و نبود انسجام در اجرای طرح نماد افزود: باید تقویم اجرایی دقیقی تهیه و جلسات نماد به‌صورت منظم و هفتگی برگزار شود.

ایوب رضایی همچنین بر لزوم شناسایی مدارس پرخطر و مناطق هدف تأکید کرد و گفت: پیشنهاد می‌ شود در شهرستان بویراحمد و مناطق حاشیه‌ای، چند مدرسه به‌صورت نمونه انتخاب و با مدیران و مشاوران آنها جلسات تخصصی برگزار و آموزش‌های لازم ارائه و مشکلات به‌صورت موردی بررسی شود.

وی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی تنها با هم‌افزایی و مشارکت نهاد‌ها قابل کنترل است، ادامه داد: باید نقش هر دستگاه در طرح نماد به‌روشنی تعریف شود. رضایی خواستار ارسال برنامه عملیاتی دقیق همراه با تقویم اجرایی از سوی دستگاه‌های عضو طرح نماد شد و تأکید کرد: همه واحد‌ها باید ظرف یک هفته برنامه خود را ارائه دهند تا اقدامات به‌صورت منسجم و زمان‌بندی‌شده انجام شود. انتظار داریم جلسات نماد در شهرستان بویراحمد با حساسیت بیشتری دنبال شود تا شاهد بروز حوادث تلخ مشابه نباشیم.