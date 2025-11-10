مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه به میزبانی تایلند، در حال برگزاری است.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با دعوت فدراسیون بسکتبال با ویلچر آسیا و اقیانوسیه (AOZ)، در این دوره از رقابت‌ها فرشاد هاشمی داور بین‌المللی کشورمان برای قضاوت در مسابقات حضور پیدا کرده است.

بر این اساس، در این رویداد، که کسب سهمیه بازی‌های مسابقات جهانی و بازی‌های پاراآسیایی ناگویا است، فرشاد هاشمی داور بین‌المللی کشورمان مسابقات را قضاوت می‌کند.

فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان برای داور بین‌المللی کشورمان در این دوره از رقابت‌ها آرزوی موفقیت دارد.