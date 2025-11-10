پخش زنده
رییس شیلات شادگان گفت: یک میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه بچه ماهی از نوع بومی به منظور احیای ذخایر ماهیان تالابی، طی سال جاری در تالاب بینالمللی شادگان رهاسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سلمان امیری اظهار کرد: این تعداد بچه ماهی با توجه به اهمیت بازسازی ذخایر آبزیان در آبهای تالاب و به منظور حفظ و بقای گونههای ماهیان بومی و همچنین افزایش تولید و اشتغال پایدار جوامع روستایی رهاسازی شد.
امیری ادامه داد: با توجه به اهمیت احیای مجدد ذخایر ماهیان تالابی در تالاب بینالمللی شادگان، با مساعدت اداره کل شیلات استان خوزستان این بچه ماهیها در تالاب رهاسازی شدند.
وی افزود: حفظ و بازسازی ذخایر آبهای داخلی، اشتغال و بهبود معیشتی ساکنان روستاهای اطراف تالاب و روستای گردشگری صراخیه از اهداف این طرح است.
رییس شیلات شادگان توانمندسازی روستاییان محلی از نظر اقتصادی را از دیگر اهداف رهاسازی بچه ماهی در تالاب شادگان دانست و افزود: در چند سال گذشته این طرح با موفقیت انجام که در راستای کمک رسانی به اهالی روستاهای حاشیه تالاب موثر بود.
وی نوع ماهیهای رها شده را از نوع برزم، بنی و گتام عنوان و بیان کرد: بچه ماهیهای رها شده متناسب با محیط محلی شادگان است و در تلاش هستیم تا تالاب بین المللی شادگان محل امنی برای رشد و تکثیر بچه ماهیها باشد.
تالاب بین المللی شادگان در جنوب خوزستان، با حدود ۵۰۰ هزار هکتار در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است