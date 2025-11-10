تور کتاب‌خوانی «باهم بخوانیم» با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و آشنایی کودکان با شیوه‌های نوین کتاب‌خوانی، از ۱۹ آبان تا ۵ آذرماه در کتابخانه‌های منتخب استان زنجان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ به مناسبت فرارسیدن سی‌و‌سومین دوره هفته کتاب، تور کتاب‌خوانی «باهم بخوانیم» با رویکردی خلاقانه و تعاملی در کتابخانه‌های عمومی استان زنجان برگزار می‌شود. این برنامه با هدف ایجاد تجربه‌ای متفاوت از کتاب‌خوانی برای کودکان و نوجوانان، تلاش دارد تا مطالعه را به فعالیتی جذاب، گروهی و الهام‌بخش تبدیل کند.

این برنامه با حضور پریناز رحیمی نویسنده و تسهیل‌گر کتاب‌خوانی کودک و با محوریت فعالیت‌های خلاق و تعاملی، میزبان کودکان و نوجوانان علاقه‌مند خواهد بود.

در این تور، کودکان با شیوه‌هایی نوین از جمله بلندخوانی داستان، ساخت کاردستی بر اساس برداشت ذهنی از کتاب، بازی‌های مرتبط با محتوای داستان، نمایش خلاق و ساخت نشانک‌های کتاب آشنا می‌شوند.

کتابخانه‌های میزبان این تور عبارت‌اند از: کتابخانه قائم روستای ویر (سلطانیه)، کتابخانه توحید روستای سوکهریز (خرمدره)، کتابخانه عترت روستای نورین (ابهر)، کتابخانه الغدیر روستای بولاماجی (خدابنده)، کتابخانه نور روستای نوربهار (خدابنده)، کتابخانه شهدای دندی (ماهنشان) و کتابخانه سید سجاد و سیده فاطمه موسوی (زنجان).

تور «باهم بخوانیم» از ۱۹ آبان آغاز شده و تا ۵ آذرماه ادامه خواهد داشت. این برنامه گامی مؤثر در جهت توسعه فرهنگ مطالعه و ارتقای سواد فرهنگی نسل آینده در استان زنجان به شمار می‌رود.