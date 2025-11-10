به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: سطح زیرکشت کنجد در استان امسال به ۶۵۰ هکتار رسید که بیش از ۸۳۲ تن از این محصول مقاوم به خشکسالی برداشت شده است.

حکمت جعفری افزود: میانگین عملکرد تولید کنجد در مزارع استان یکهزار و ۲۸۰ کیلوگرم در هر هکتار است که نشان‌دهنده پایداری تولید این دانه روغنی در شرایط اقلیمی سخت و کم‌آب منطقه است.

جعفری اظهار کرد: در مزارع استان از ارقام محلی و رقم "اولتان" استفاده می‌شود که به‌دلیل مقاومت بالا به خشکی و سازگاری با خاک‌های مختلف، در اراضی آذربایجان‌غربی کشت می‌شود.

وی، با اشاره به تنوع اقلیمی استان گفت: هرچند کنجد گیاهی گرمسیری محسوب می‌شود، اما شهرستان پلدشت به‌دلیل شرایط آب‌وهوایی مناسب، به‌عنوان قطب اصلی تولید کنجد در منطقه شناخته می‌شود و این محصول در آنجا به‌عنوان یکی از زراعت‌های اصلی و کشت بهاره توسعه یافته است.

جعفری افزود: کنجد علاوه بر تولید روغن باکیفیت، در صنایع غذایی از جمله نانوایی‌ها، شیرینی‌پزی و روغن‌کشی کاربرد گسترده‌ای دارد و نقش مهمی در تأمین مواد اولیه صنایع وابسته ایفا می‌کند.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، پایین بودن ضریب مکانیزاسیون در برداشت را از مهمترین چالش‌های توسعه این محصول دانست و گفت: برنامه‌ریزی برای تأمین ادوات ویژه برداشت و افزایش آموزش‌های ترویجی در دستور کار جهاد کشاورزی قرار دارد تا بهره‌وری مزارع و سودآوری کشاورزان افزایش یابد.