نشست آموزشی و تربیتی حافظان کویر به مناسبت هفته ملی محیط بان در سالن همایش آهنشهر بافق برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، مدیرکل محیط زیست استان یزد در این آیین گفت: فرهنگ‌سازی مؤثرترین و پایدارترین راه برای حفاظت از محیط زیست است؛ بر همین اساس، سیاست جدید سازمان بر همکاری با آموزش و پرورش متمرکز شده تا بتوانیم نسل آینده را به گونه‌ای تربیت کنیم که عاشق طبیعت باشند و اجازه ندهند تخریب‌ها و آلودگی‌ها به محیط زیست کشور آسیب برساند.

وی افزود: در همین راستا و به مناسبت روز فرهنگ عمومی و هفته محیط بان، نشستی سازنده با مربیان پیش‌دبستانی و معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بافق برگزار شد.

اکبری بیان کرد: در این نشست درباره وضعیت محیط زیست استان یزد، تهدید‌های موجود، حساسیت‌ها و ضرورت تغییر رفتار در جامعه گفت‌و‌گو و تأکید شد که این تغییر رفتار از دوران کودکی و نوجوانی و از مسیر تغییر فرهنگ عمومی آغاز می‌شود.

وی، گفت: این نشست بازخورد مثبتی داشت و امید است همکاری آموزش و پرورش در تمامی شهر‌ها و استان‌ها تداوم یابد تا بتوانیم جلسات تکمیلی بیشتری با معلمان، مربیان و سایر گروه‌های تأثیرگذار در حوزه آموزش برگزار کنیم.

مدیرکل محیط زیست استان یزد بیان داشت: این روند منجر به اصلاح رویکردها، تغییر رفتار عمومی و اجرای هرچه بهتر «سند یزد پایدار» خواهد شد.

فتاحی مدیر HSE سنگ آهن مرکزی ایران-بافق نیز گفت: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های صنعتی و معدنی کشور، حفظ محیط زیست را از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریتی خود می‌داند و در همین راستا، این شرکت اقدامات متعددی را برای کنترل و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی اجرا کرده است.

وی افزود: در بخش کنترل آلودگی هوا، سیستم‌های مختلفی برای پایش و کاهش آلاینده‌ها نصب و راه‌اندازی شده است.

فتاحی ادامه داد: همچنین، در زمینه مدیریت منابع آبی، با استفاده از سامانه‌های تصفیه پساب صنعتی و فاضلاب بهداشتی، پساب‌های تولیدی پس از تصفیه مجدداً در چرخه مصرف داخلی مجموعه به کار گرفته می‌شوند.

وی، گفت: در حوزه پسماند نیز، فرآیند تفکیک و بازیافت پسماند‌ها به‌صورت منظم در سطح مجتمع انجام می‌گیرد؛ علاوه بر این، کارشناسان و بازرسان محیط زیست شرکت به‌صورت روزانه و در شیفت‌های مختلف، وضعیت زیست‌محیطی بخش‌های گوناگون را پایش می‌کنند.

مدیر HSE سنگ آهن مرکزی ایران-بافق عنوان کرد: تجهیز آزمایشگاه‌های محیط زیست و بهره‌گیری از سامانه‌های آنلاین پایش نیز از دیگر اقدامات مهم شرکت سنگ آهن مرکزی است که به نظارت دقیق‌تر بر عملکرد واحد‌ها و جلوگیری از ایجاد آلودگی در بخش‌های مختلف کمک می‌کند.

در پایان از محیط بانان برتر و فعالان محیط زیست بافق تجلیل شد.