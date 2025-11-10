پخش زنده
معاون اقتصادی استاندار خوزستان بر هماهنگی بیندستگاهی و تسریع در صدور مجوزها و استعلامات قانونی برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در نشست هماهنگی صدور مجوزهای لازم برای احداث پتروپالایشگاه شادگان در زمین جدید محل احداث این شرکت ، آخرین وضعیت صدور مجوزها و هماهنگیهای لازم جهت آغاز عملیات اجرایی احداث پتروپالایشگاه شادگان مورد بررسی قرار گرفت.
جواد کاظمنسبالباجی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در این نشست اظهار کرد: با پیگیریها و تلاشهای مسئولان استانی و شهرستانی بهمنظور رفع معضل بیکاری در شهرستان شادگان، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت و توسعه صنایع مادر در منطقه، زمین محل استقرار شرکت پتروپالایش شادگان جابهجا شده و زمین جدید با موافقت و هماهنگی سازمان حفاظت محیطزیست کشور تعیین شد.
وی با تاکید بر ضرورت تسریع در روند اداری پروژه افزود: پتروپالایشگاه شادگان از طرحهای مهم اقتصادی و راهبردی استان است که اجرای آن میتواند نقش موثری در ایجاد اشتغال پایدار، رونق صنایع پاییندستی و توسعه متوازن منطقه ایفا کند. انتظار میرود تمامی دستگاههای اجرایی ذیربط نهایت همکاری را در صدور مجوزها و استعلامات لازم داشته باشند تا روند اجرای این طرح بدون وقفه ادامه یابد.
همچنین هاشم خنفری نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در این نشست ضمن قدردانی از پیگیریهای صورتگرفته اظهار کرد: شادگان دارای ظرفیتهای فراوان در حوزه منابع انسانی، موقعیت جغرافیایی و زیرساختهای صنعتی است و احداث پتروپالایشگاه میتواند نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی این شهرستان باشد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی نیز در کنار مجموعه استانداری و دستگاههای اجرایی استان، از هیچ تلاشی برای تسهیل روند اجرای این پروژه دریغ نخواهد کرد.
در پایان این نشست، بر هماهنگی بیندستگاهی، تسریع در صدور استعلامات و مجوزهای قانونی و پیگیری مستمر روند اجرای پروژه تا آغاز عملیات اجرایی تأکید شد.