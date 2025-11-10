در حاشیه مسابقات قهرمانی جهان در مصر، مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی ایران با رئیس و دبیر فدراسیون جهانی و همچنین رئیس هیات مدیره شرکت "سوییس اسکور" دیدار و گفت‌و‌گو کرد.



​​به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست، روسی، رئیس فدراسیون جهانی، به پیگیری‌های انجام شده در خصوص به‌روزرسانی سیستم‌های "سوییس اسکور" (تجهیزات الکترونیکی امتیازدهی) اشاره و ابراز امیدواری کرد: امیدوارم با توجه به گزارش مثبت نماینده این شرکت پس از بازدید از تجهیزات در ایران، بتوانیم کمک شایانی به شما کنیم.

​در همین راستا، توماس والتی، نماینده شرکت "سوییس اسکور" نیز ضمن قدردانی از مهمان‌نوازی فدراسیون تیراندازی ایران، گزارشی مثبت از وضعیت ارائه داد و تأکید کرد: تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات تحریم و ارسال وسایل به ایران به کار خواهین گرفت.

وی همچنین به دلیل میهمان‌نوازی عالی و سفارش ویژه روسی، رئیس فدراسیون جهانی خبر از اختصاص تخفیف ویژه برای ایران داد.

روسی، ​رئیس فدراسیون جهانی تیراندازی ضمن ابراز خرسندی از تحولات مثبت اخیر در فدراسیون ایران، از حضور شخصی رئیس فدراسیون ایران در دو رویداد مهم قهرمانی آسیا و جهان و انجام مذاکرات سازنده برای ارتقاء سطح تیراندازی کشور ابراز خوشحالی کرد.

​وی در پایان این نشست، اعلام کرد، قصد دارد در اولین فرصت به ایران سفر کند و از امکانات فدراسیون برای بررسی پتانسیل میزبانی مسابقات بین‌المللی بازدید نماید. این سفر می‌تواند نقطه عطفی در توسعه زیرساخت‌های تیراندازی و جایگاه ایران در سطح جهانی باشد.