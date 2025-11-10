پخش زنده
در حاشیه مسابقات قهرمانی جهان در مصر، مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی ایران با رئیس و دبیر فدراسیون جهانی و همچنین رئیس هیات مدیره شرکت "سوییس اسکور" دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست، روسی، رئیس فدراسیون جهانی، به پیگیریهای انجام شده در خصوص بهروزرسانی سیستمهای "سوییس اسکور" (تجهیزات الکترونیکی امتیازدهی) اشاره و ابراز امیدواری کرد: امیدوارم با توجه به گزارش مثبت نماینده این شرکت پس از بازدید از تجهیزات در ایران، بتوانیم کمک شایانی به شما کنیم.
در همین راستا، توماس والتی، نماینده شرکت "سوییس اسکور" نیز ضمن قدردانی از مهماننوازی فدراسیون تیراندازی ایران، گزارشی مثبت از وضعیت ارائه داد و تأکید کرد: تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات تحریم و ارسال وسایل به ایران به کار خواهین گرفت.
وی همچنین به دلیل میهماننوازی عالی و سفارش ویژه روسی، رئیس فدراسیون جهانی خبر از اختصاص تخفیف ویژه برای ایران داد.
روسی، رئیس فدراسیون جهانی تیراندازی ضمن ابراز خرسندی از تحولات مثبت اخیر در فدراسیون ایران، از حضور شخصی رئیس فدراسیون ایران در دو رویداد مهم قهرمانی آسیا و جهان و انجام مذاکرات سازنده برای ارتقاء سطح تیراندازی کشور ابراز خوشحالی کرد.
وی در پایان این نشست، اعلام کرد، قصد دارد در اولین فرصت به ایران سفر کند و از امکانات فدراسیون برای بررسی پتانسیل میزبانی مسابقات بینالمللی بازدید نماید. این سفر میتواند نقطه عطفی در توسعه زیرساختهای تیراندازی و جایگاه ایران در سطح جهانی باشد.