رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ارومیه گفت: مطالبه‌گری فعالان و ایجاد ایرلاین‌های بومی، مسیر توسعه گردشگری آذربایجان‌غربی را هموار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مهرداد سعادت، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ارومیه توسعه گردشگری را یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی استان دانست و بر ضرورت مطالبه‌گری فعالان این حوزه، ایجاد زیرساخت‌های کالایی و راه‌اندازی ایرلاین‌های بومی تأکید کرد.

او با قدردانی از تلاش‌های استاندار در مسیر توسعه استان اظهار کرد: ایجاد زیرساخت‌های کالایی و مطالبه‌گری هوشمندانه از مسئولان می‌تواند آذربایجان‌غربی را در جایگاه مطلوب اقتصادی قرار دهد.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه گردشگری را یکی از ارکان توسعه پایدار اقتصادی استان عنوان کرد و افزود: با فعال شدن مطالبه‌گری بخش خصوصی و هم‌افزایی میان نهاد‌های اجرایی، می‌توان شاهد شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری آذربایجان‌غربی بود.

سعادت با اشاره به اهمیت راه‌اندازی ایرلاین‌های بومی و ارتقای رفتار حرفه‌ای در برخورد با گردشگران تصریح کرد: ایجاد خطوط هوایی بومی و ترویج اخلاق حرفه‌ای در میان فعالان این حوزه، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد و ماندگاری گردشگران در استان دارد و می‌تواند مسیر توسعه صنعت گردشگری را در آذربایجان‌غربی هموار سازد.

او با بیان اینکه در حال حاضر گردشگری به‌عنوان یک صنعت سبز در جهان مطرح است، گفت: بخش عمده‌ای از درآمد ناخالص ترکیه مربوط به حوزه گردشگری بوده که متاسفانه این رقم در ایران بسیار پایین است و باید برای افزایش سهم گردشگری در این حوزه تلاش کرد.