به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آمار‌های ارائه شده از سوی مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی نشان می‌دهد آقایان بیشترین فوت شدگان حوادث غرق شدگی، گازگرفتگی، سوختگی و برق گرفتگی و آسیب دیدگان حوادث نزاع استان بوده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی با اشاره به آمار ۶ ماهه سال ۱۴۰۴ با موضوع معاینات ناشی از نزاع، متوفیان ناشی از برق گرفتگی، سوختگی، غرق شدگی و گازگرفتگی در استان مرکزی گفت: در نیمه نخست امسال بالغ بر ۵ هزار و ۴۵۹ فقره نزاع (جسمانی) در استان به ثبت رسیده که آقابان بخش عمده این آمار را تشکیل می‌دهند به گونه‌ای که ۳ هزار و ۵۹۲ فقره از آن مربوط به نزاع (جسمانی) آقایان و هزار و ۸۶۷ فقره نیز مربوط به بانوان بوده است.

مهدی علیزاده مهاجر افزود: در فروردین ۷۳۴ فقره، در اردیبهشت ۹۲۷ فقره، در خرداد ۷۹۴ فقره، در تیر هزار و ۱۵۳ فقره، در مرداد ۹۲۹ فقره و در شهریور نیز ۹۲۲ فقره نزاع (جسمانی) در استان مرکزی آمار معاینات بر اثر نزاع (جسمانی) ثبت شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی با اشاره به آخرین آمار متوفیان غرق شدگی در استان مرکزی گفت: همانطور که در طول شش ماهه نخست هشدار‌های لازم درخصوص مراقبت و پیشگیری از حوادث مربوط به غرق شدگی در استان مورد توجه جدی بود، با فرارسیدن فصل گرما و افزایش مراجعه مردم به سدها، دریاچه‌ها، استخر‌ها و رودخانه‌ها، خطر غرق‌شدگی به عنوان یک تهدید جدی جان بسیاری از هموطنان را تهدید کرده که غرق‌شدگی حادثه‌ای سریع و خاموش است که در کمترین زمان روی می‌دهد و اغلب، فرصت چندانی برای نجات نمی‌ماند. بنابر این، مراقبت فعال و پیشگیری تنها راهکار مؤثر برای مقابله با این موضوع است.

علیزاده مهاجر ابراز داشت: در ۶ ماهه نخست امسال ۴ نفر براثر غرق شدگی در استان مرکزی جان خود را از دست دادند که تمام آنها آقایان بودند و بیشترین آمار غرق شدگی که ۲ نفر بوده در اردیبهشت ماه به ثبت رسیده و تیر و مرداد هم در هرماه یک نفر جان خود را براثر غرق شدگی از دست داده است.

او گفت: در این مدت آمار متوفیان براثر سوختگی در استان مرکزی نیز ۷ نفر بودند که تمام این افراد آقایان بوده‌اند، که اردیبهشت و خرداد به ترتیب با ۳ و ۲ فوتی بیشترین آمار متوفیان براثر سوختگی را تشکیل داده و فروردین و مردادماه نیز یک نفر در هر ماه براثر سوختگی جان خود را از دست داده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی افزود: در طی ۶ ماهه نخست امسال نیز متاسفانه یک نفر آقا براثر گازگرفتگی ناشی از گاز منواکسیدکربن جان خود را از دست داده است که فوت این یک نفر نیز در ماه فروردین اتفاق افتاده است.

علیزاده مهاجر این را هم گفت که در این مدت ۸ نفر از آقایان براثر برق گرفتگی جان خود را از دست داده‌اند در حالی که یک خانم در این مدت براثر برق گرفتگی در تیرماه جان باخته است، در فروردین، اردیبهشت و تیر هرماه ۲ نفر آقا و در خرداد و شهریور هر ماه یک نفر آقا بر اثر برق گرفتگی جان باخته است.