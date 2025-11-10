پخش زنده
در مراسمی با حضور فرماندار یزد، از هستی کشاورز ملیپوش مدالآور کبدی در بازیهای آسیایی کشور بحرین و مربی وی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، در این دیدار که با همراهی بخشدار مرکزی، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای اکرمیه برگزار شد، فرماندار یزد با تقدیر از تلاشها و افتخارآفرینی این ورزشکار، بر نقش مربیان در موفقیت ورزشکاران تأکید کرد.محمدجواد آقایی در این مراسم اظهار داشت: درخشش ورزشکارانی، چون خانم کشاورز، نماد عزم و همت جوانان این استان و کشور است و این موفقیتها، حاصل همراهی و هدایت دقیق مربیان و همراهان تیم ملی است.
وی افزود:ما در شهرستان یزد از هیچ تلاشی برای حمایت از ورزشکاران و گسترش ورزش در سطوح مختلف دریغ نخواهیم کرد.
آقایی در ادامه با اشاره به برنامهریزی برای توسعه ورزش و افزایش تعداد ملیپوشان یزدی در رویدادهای بینالمللی، از نقش الهامبخش قهرمانان در ترغیب نسل جوان به ورزش یاد کرد.
در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر، از زحمات و موفقیتهای خانم کشاورز و مربیان وی قدردانی شد.