۲۷۰ نفر از دانشآموزان بسیجی شهرستان مرودشت با هدف آشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ۲۷۰ نفر از دانشآموزان بسیجی شهرستان مرودشت با ۶ دستگاه اتوبوس بهمنظور حضور در یادمانهای دفاع مقدس و آشنایی نزدیک با فرهنگ ایثار و شهادت، به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
این کاروان دانشآموزی در قالب طرح ملی راهیان نور به مدت سه روز از یادمانهای شلمچه، علقمه، اروند و معراج شهدا بازدید می کنند.
در این اردوی سه روزه راهیان نور دانش آموزان با روایتگری راویان دفاع مقدس و با بخشی از رشادتها و فداکاریهای رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس آشنا میشوند.
کاروان راهیان نور دانشآموزی شهرستان مرودشت پس از سه روز حضور در مناطق عملیاتی جنوب کشور، به دیار خود بازخواهد گشت.