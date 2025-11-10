برنامه های «سیم و زر»، با موضوع نقد و بررسی کتاب «چوگان‌باز یهودی»، «کتاب فرهنگ»، با محوریت تحلیل و شناخت کودک و نوجوان و «اوسنه»، با روایت افسانه‌ها و داستان‌ها در هفته ملی ایران‌جان خراسان جنوبی، از رادیو فرهنگ پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه‌ «سیم و زر»، با موضوع نقد و بررسی کتاب «چوگان‌باز یهودی» به قلم حسین زحمتکش زنجانی، نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات مقاومت، پخش می شود. این اثر، روایتگر ماجرای یعقوب، کارمند سفارت اسرائیل در ایران است، روایتی پرکشش که خواننده را از آغاز تا پایان در التهاب سال‌های پیش از انقلاب نگاه می‌دارد.

در این برنامه، با حضور حسین زحمتکش زنجانی نویسنده اثر و گفت‌وگوی کارشناسی امین خرمی، کتاب «چوگان‌باز یهودی» از زاویه‌های تاریخی، اجتماعی و ادبی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. این گفت‌و‌گو، به بررسی چگونگی تلفیق داستان و اسناد تاریخی در خلق فضایی از درون‌مایه مقاومت و شناخت انسان در کشاکش تصمیم‌های بزرگ می‌پردازد.

این کتاب روایتی پر التهاب از سال‌های پیش از انقلاب، با محوریت ماجرای یعقوب، کارمند سفارت اسرائیل در ایران، که کشمکش‌های درونی و بیرونی‌اش میان ماندن یا رفتن، رنگی از تلاطم و پرسش‌های عمیق انسانی دارد.

کتاب «چوگان‌باز یهودی»، با نثر روان و پرکشش، لمس درونی شخصیت یعقوب را در میانه التهاب‌های سیاسی و آرزوی رسیدن به «سرزمین موعود» باز می کند، ماجرایی که از دل تضاد‌های ایدئولوژیک تا انتخاب‌های انسانی پیش می‌رود و مخاطب را با پرسش‌های بنیادین درباره وفاداری، ایمان و هویت همراه می‌کند.

زحمتکش زنجانی در این رمان کوشیده تا با نگاهی متفاوت، چهره انسانی تقابل باور و قدرت را در روز‌های پرآشوب تاریخ معاصر ایران بازگو کند.

برنامه‌ی «سیم و زر»، با تهیه‌کنندگی فریده گودرزی و گویندگی فاطمه اسحاق‌تبار، دوشنبه‌ها ساعت ۱۲:۳۰، روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

برنامه‌ «کتاب فرهنگ»، در دوشنبه‌های کودک و نوجوان از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، به بررسی ویژگی‌های کتاب‌های مورد پسند مخاطب کودک و نوجوان می‌پردازد.

در این برنامه، گفت‌وگویی درباره سازوکار علاقه‌مندی نسل تازه به خواندن و انتخاب آثاری که با زبان و دغدغه‌های دوران کودکی و نوجوانی همدل‌اند انجام می‌شود.

تازه‌ترین رویداد‌های حوزه کودک و نوجوان با اجرای سپیده زهرا سادات ابوترابی و همراهی مهمان نوجوان مرور می‌شود.

همچنین در بخش «بخوان و خلاق باش» جمعی از نوجوانان، به معرفی کتاب‌ها و تجربه‌های مطالعاتی خود می‌پردازند، و بخش «گزارشگر کوچک» با اجرای رایان به روایت دنیای خواندن از نگاه یک نوجوان اختصاص دارد.

در بخش گفت‌وگوی کارشناسی، رامین حسین‌نژاد‌کارشناس حضوری برنامه، از ویژگی‌های کتاب‌های محبوب در میان مخاطبان کودک و نوجوان سخن می‌گوید.

در ادامه، ریحانه نوروزی نوجوان ۱۳ ساله‌ی کتاب‌خوان، به‌صورت حضوری از تجربه‌های مطالعه‌اش می‌گوید و زهرا اسدی کانون‌یار فعال به‌صورت تلفنی درباره نقش مشارکت نوجوانان در انتخاب کتاب‌های مورد علاقه توضیح می‌دهد.

«کتاب فرهنگ»، با گویندگی فاطمه حقیقت ناصری، تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی و نویسندگی راضیه گردکاهد از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ، دوشنبه‌ها ساعت ۲۰، با محوریت تحلیل و شناخت ادبیات کودک و نوجوان، به‌طور زنده پخش می شود.

در امتداد شب‌های آبان، رادیو فرهنگ هر بامداد ساعت ۰۰:۳۰ با برنامه‌ی «اوسنه» به سراغ کهن‌ترین روایت‌های مردمان خراسان جنوبی می‌رود، قصه‌هایی که از دل مشاغل، آیین‌ها و زندگی اجتماعی روستا‌های آن خطه برخاسته‌اند و هنوز در حافظه‌ی شفاهی مردم نفس می‌کشند.

«اوسنه»، در لغت، به معنای داستان‌های قدیمی برگرفته از کار و زندگی مردم روستاست، حکایت‌هایی که از روزگار پیدایش زبان تا امروز، با گفتار و ذوق مردم زنده مانده‌اند. اوسنه‌ها، تنها برای سرگرمی شکل نگرفتند، بلکه هر کدام حامل پندی اخلاقی یا تجربه‌ای اجتماعی‌اند، چنان‌که قدیمی‌ها می‌گفتند: «هیچ داستانی بی‌هدف گفته نمی‌شود».

در این شب‌ها، به‌مناسبت هفته ملی ایران‌جان خراسان جنوبی مجموعه‌ای از اوسنه‌ها از رادیو فرهنگ روایت می‌شود، که از «کره‌اسب یا کره‌الاغ بابابزرگ» تا «بَزَک چَنگل‌پا که وَر می‌چَست به هر دو پا»، از «بلدوم هیلکی پشت بوم گودلکی» تا «موش موشُوره می‌کرد، بچه موش غلغُه می‌کرد» افسانه‌هایی که نسل‌ها دهان‌به‌دهان چرخیده‌اند و حالا در روایت رادیویی، با سازوکارِ نوِ گفتار بازآفرینی می‌شوند.

داستان‌هایی، چون «اُشتر خورد و جای دگر خُسبید»، «گرگ ناقلا» و «روباه و کلاغ» نیز در قالبی تازه بازخوانی می‌شوند، داستان‌هایی که ساده و صمیمی‌اند، اما در لایه‌های درونی خود تصویری از خِرَد زیستِ مردم کویر را روایت می‌کنند؛ خِرَدی که بر پایه‌ی راستی، کار و همدلی بنا شده است.

«اوسنه»، هر شب ساعت ۰۰:۳۰ بامداد،. از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.