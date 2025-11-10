به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرماندار اردبیل در جلسه بررسی وضعیت بناهای تاریخی باحضور مدیرکل اوقاف وامور خیریه ومدیرکل میراث فرهنگی استان و مدیران آموزش وپرورش گفت:۵ میلیارد تومان برای احیا وبازسازی سرای حاج احمد اردبیل اختصاص می یابد واین سرا به صورت مناسب احیا وایمن سازی می شود.

فرزاد قلندری بر ساماندهی بازار طلافروشان اردبیل هم تاکید کرد وگفت:این امر هم باجدیت اجرایی می شود.

وی تصریح کرد:از محل بازآفرینی شهری هم باید اعتباراتی برای احیا ومرمت بناهای تاریخی اختصاص یابد که دراین راستا برای مرمت واحیای مسجد جمعه اردبیل اعتباراتی اختصاص می یابد.

فرماندار اردبیل گفت:احیای حمام های تاریخی هم در شهرستان اردبیل اولویت اساسی است و دراین زمینه علاوه بر اختصاص اعتبارات از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی استفاده می شود و عملیات احیای ومرمت حمام های تاریخی اردبیل شروع شده است.

قلندری از تشکیل کارگروه حفظ واحیای بناهای تاریخی شهرستان اردبیل خبرداد وگفت: دراین زمینه نقشه راه وبرنامه هدفمند طراحی و اقدامات اجرایی انجام می شود.