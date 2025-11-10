به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره ترانزیت اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به افزایش تردد مسافران از پایانه‌های مرزی آذربایجان‌غربی گفت: امسال بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از پایانه‌های مرزی استان تردد کرده‌اند که ۲.۵۸ درصد رشد داشته است.

هاروی مدرس افزود: بیشترین تردد مسافری مربوط به پایانه مرزی رازی با بیش از یک میلیون و ۶۹ هزار نفر و پس از آن پایانه مرزی تمرچین با بیش از یک میلیون نفر بوده است.

مدرس اظهارکرد: در این مدت شش هزار و ۸۳۵ دستگاه ناوگان مسافربری از پایانه‌های مرزی استان تردد کرده‌اند که بیشترین آمار مربوط به پایانه مرزی تمرچین با سه هزار و ۹۵ دستگاه است که نسبت به مدت مشابه پارسال، دو درصد رشد نشان می‌دهد.

رئیس اداره ترانزیت اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی، با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌ها و بهبود خدمات در پایانه‌های مرزی استان در سال‌های اخیر در افزایش حجم تردد‌ها مؤثر بوده است، اضافه کرد: تسهیل تردد و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مسافران از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل در پایانه‌های مرزی استان به‌شمار می‌رود.