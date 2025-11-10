پخش زنده
امروز: -
در راستای نهضت توسعه عدالت آموزشی، دو باب مدرسه در منطقه کوشک اندیکا به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: با هدف توسعه فضاهای آموزشی، دو باب مدرسه ابتدایی و متوسطه در روستای کوشک اندیکا به بهره برداری رسید.
محمد سعیدی پور با اشاره به اینکه این مدارس از طرحهای شاخص مشارکتی در مناطق عشایری هستند، ادامه داد: این واحدهای آموزشی هر کدام دارای ۶ کلاس درس است که در مجموع با اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد ریال ساخته شدهاند که ۲۴ میلیارد ریال آن با مشارکت بنیاد علمی قلم چی تامین شده است.
وی ادامه داد: ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان با تداوم پروژههای مشارکتی، تلاش دارد تا با همکاری دولت و خیران نیکاندیش، زمینه برخورداری همه دانشآموزان استان از فضاهای آموزشی ایمن و استاندارد را فراهم سازد. فراهم میکند.