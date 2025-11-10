پخش زنده
نماینده مردم هشترود و چاراویماق در خانه ملت بر لزوم احداث پارک مخصوص بانوان توسط شهرداری و اداره ورزش و جوانان در این شهرستان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرامرز شهسواری در مراسم تجلیل از مربیان فعال و قهرمانان ورزشی بانوان هشترود گفت: مجتمع ورزشی هم باید در این شهرستان احداث شود، چرا که بیشتر هیئتهای ورزشی منسجم نیستند و برخیها در اماکن استیجاری و در برخی موارد غیر استاندارد هستند.
شهسواری با بیان اینکه اکنون در این شهرستان در ۱۰ رشته مدال آور فعال داریم از آمادگی کامل برای برگزاری برخی مسابقات استانی و کشوری در این شهرستان خبر داد.